Спипаха стотици фалшиви парфюми при акция в Божурище, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 20 ноември. В хода ѝ е извършена проверка в склада на спедиторска фирма в индустриалната зона на града.

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Установена е пратка, съдържаща общо 1365 парфюма с поставени върху тях надписи - словесни, фигуративни и комбинирани, сходни на защитени търговски марки, без налични документи за законен произход, включително и такива, удостоверяващи съгласието на правопритежателите.

В съпровождащите пратката документи артикулите не са описани с реалните си наименования, а са посочени като козметични продукти или ароматизатори. На местопроизшествието е извършен оглед.

Действията по разследването продължават.