Хиляди лекарствени продукти за повишаване на либидото и над 1100 парфюма със знаци на известни марки задържаха митнически служители и гранични полицаи при съвместна проверка на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от митниците.

Общата пазарна стойност на задържаните контрабандни стоки е 117 650 евро. На 17 ноември около полунощ на граничния пункт пристигнал микробус с турска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, декларирал, че превозва парфюми и тоалетни води от Турция за България.

Агенция „Митници“

Превозното средство било насочено за щателна митническа проверка. При инспекцията служителите открили 1134 флакона с парфюми, носещи логата на известни търговски марки. Заради съмнения за нарушаване на права върху интелектуалната собственост ароматите били задържани.

Изненада сред парфюмите

Проверката обаче не приключила дотук. В товарното помещение митничарите се натъкнали на още 29 кашона с лекарствени продукти за повишаване на либидото, които не били декларирани.

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В 28 от кашоните били открити общо 11 200 кутии със сашета, а в още един кашон - 2200 блистера с лекарствени продукти със същото предназначение.

Контрабандните стоки са задържани, като общата им пазарна стойност възлиза на 117 650 евро. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.