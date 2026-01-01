Дванайсет дни след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ д-р Селахаттин Акча се прибира у дома след три сложни операции в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Сърце и Мозък“ в Бургас. Трийсет и седем годишният лекар-инфекционист е петият изписан пациент от общо шестимата пострадали, приети в болницата след трагичния инцидент на 10 ноември. Подобрява се и състоянието на най-тежко пострадалия – 62-годишен румънски гражданин. Това каза пред журналисти д-р Валентин Милев, началник на Обща реанимация в болницата.

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Той посочи, че състоянието на д-р Акча позволява да продължи възстановяването си извън болницата.

Още при постъпването му са установени множество тежки счупвания на горните и долните крайници. Предприето е спешно оперативно лечение. Екипът на Клиниката по ортопедия и травматология извършва интервенциите поетапно. По време на операциите са поставени специализирани ортопедични импланти, които осигуряват стабилност на костните фрагменти и създават предпоставки за по-ранно раздвижване и по-бързо функционално възстановяване.

БТА

Пред д-р Акча предстои продължителна рехабилитация, която вече може да се извършва извън болнична среда.

Преди изписването си лекарят изказа искрена благодарност към всички, които са били до него през тежките дни – от реаниматорите и ортопедите до медицинските сестри и санитарите. Особено признателен е и на медицинска сестра от Отделението по гастроентерология на „Сърце и Мозък“ – Бургас, която пътувайки към болницата за работната си смяна, се оказва на мястото на тежката катастрофа. Тя е първият човек, който достига до д-р Акча и му оказва помощ, още преди пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ.

Радвам се, че д-р Акча се прибира у дома и че след всичко преживяно ще може да се възстанови и отново да лекува своите пациенти. Благодаря на лекарите и медицинския персонал , които се грижеха за него денонощно. Искрено съм благодарна и на всички, които му вдъхваха кураж през тези трудни дни – на кмета на Бургас, на генералния консул на Турция и на колегите му от болницата, в която работи. Убедена съм, че тази комплексна високопрофесионална медицинска и човешка грижа допринесе за възстановяването му, заяви д-р Ембие Азис, главен административен директор на Българския кардиологичен институт.

След катастрофата на 10 ноември в болницата бяха приети шестима пострадали. Четирима от тях вече са изписани, а д-р Акча е петият, който се прибира у дома.

Добри новини има и за шестия, най-тежко пострадал пациент – 62-годишен румънски гражданин, който постъпва с опасност за живота и прекарва дни наред в медикаментозна кома. Той вече е изведен от реанимацията и е преместен в Отделението по гръдна хирургия. Състоянието му се подобрява с всеки изминал ден, каза д-р Валентин Милев.