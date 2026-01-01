Опасната фуга на Южната дъга на столичния Околовръстен път вече е ремонтирана.

Това се случи след репортаж на NOVA, в който хората сигнализираха за лошото състояние на съоръжението на моста над бул. „Симеоновско шосе“.

Фугата беше дълбока над 50 сантиметра и широка повече от 20 сантиметра. Около нея имаше множество автомобилни части, включително тасове от гуми, а в близост – шахта без капак. Тогава пътният експерт инж. Ясен Ишев определи състоянието на съоръжението като аварийно и предупреди за висок риск от тежка катастрофа.

От Столичната община обясниха, че участъкът се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура“. По данни на общината тя настоява за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като е изпратила ново официално писмо до агенцията на 9 октомври 2026 г.

Движението по Софийския околовръстен път, в участъка от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“, вече е възстановено, посочиха в съобщение от МВР.

"Ограничението беше въведено заради установени повреди по дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“. Необходимите ремонтни дейности бяха извършени днес, в периода от 7.00 до 11.00 ч. След приключването им движението в района е възстановено и се осъществява нормално", допълниха оттам.