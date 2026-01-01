Започна заупокойната света литургия за Ловчанския митрополит Гавриил в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

Тя е оглавена от Врачанския митрополит Григорий, наместник на овдовялата Ловчанска епархия, в съслужение със свещеници от храма.

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В Ловеч пристигна и българският патриарх Даниил, който определи покойния митрополит като пример за дълбоко вярващ човек, духовен пастир и отдаден на Бога архиерей.

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„Молим се новият Ловчански митрополит да продължи делото на дядо Гавриил. Всеки носи своя кръст и с Божията помощ всичко е възможно“, заяви пред журналисти патриархът.

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Той посочи духовното и материалното наследство, което владиката оставя след себе си - катедралния храм, първото частно училище под егидата на Българската православна църква и книгите, издадени от Ловчанската епархия.

„Показа ни как неуморно днес можем да се трудим, всеки на своето място“, посочи патриарх Даниил.

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По думите му митрополит Гавриил е показал, че и в днешно време човек може да живее според вярата си в Господ Иисус Христос и да търси преди всичко духовното си усъвършенстване.

„Приживе той не живя за себе си, той не трупаше за себе си - вижте какво остави. Мисля, че тези негови трудове ще продължат, така че имате голямо благословение в негово лице“, каза още патриархът.

Кметът на Ловеч: Загубата е изключително тежка за цяла България

Кметът на община Ловеч Страцимир Петков, който също присъства на заупокойната литургия, определи кончината на митрополит Гавриил като изключително тежка загуба за Ловеч, епархията и цяла България.

„Остави ни този храм, училището „Св. Седмочисленици“, кухнята за бедни, вероучението, което е в нашите детски градини и училища, за което той беше радетел“, посочи Петков.

По думите му в третия ден на траур в община Ловеч наред с тъгата има и малки нотки на радост заради възможността през последните години да вървят заедно по пътя на православието и духовното извисяване.

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„Той именно това се стремеше да направи - главно за децата в ранна детска възраст, да ги научи на човещина, на достойни добродетели, които те да получат и да бъдат достойни православни християни“, заяви кметът.

Петков изрази готовност да продължи да подкрепя осъществяването на една от нереализираните мечти на митрополит Гавриил - изграждането на храма „Свети Георги“ на крепостта в Ловеч.

Ловчанският митрополит Гавриил е приет по спешност в болница

В 11:00 ч. в катедралния храм в Ловеч ще започне опелото за митрополит Гавриил. То ще бъде отслужено от българския патриарх Даниил, архиереи от Светия синод и епископи на Българската православна църква.

Погребението ще се извърши в двора на храма „Св. Троица“ в Ловеч, където се намира и сградата на Ловчанската света митрополия.

Митрополит Григорий поема временно Ловчанската епархия

На извънредно заседание на 23 ноември Светият синод определи Врачанския митрополит Григорий за наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол. Той ще управлява епархията до встъпването в длъжност на новоизбрания митрополит.

Основната му задача е да организира процедурата за избора на нов духовен водач съгласно Устава на Българската православна църква.

Митрополит Гавриил оставя след себе си дългогодишна духовна и обществена дейност в Ловеч и региона. Той беше почетен гражданин на града, а местната власт и духовенството отбелязаха приноса му за развитието на Ловчанската епархия.

Кой беше митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. Детството си прекарва в Чехословакия, където живее със семейството си от 1953 до 1966 г. След завръщането си в България завършва Висшия институт по архитектура и строителство през 1973 г.

Пътят му към монашеството започва още през студентските години, когато се запознава с епископ Партений Левкийски, който става негов духовен наставник и изповедник. През 1973 г. се установява в Клисурския манастир „Св. Петка“ край Банкя.

На 27 декември 1979 г. приема монашеско пострижение с името Гавриил. През 1980 г. е ръкоположен за йеродякон, а впоследствие и за йеромонах. Същата година е назначен за игумен на Клисурския манастир.

През 1984 г. завършва задочно Софийската духовна семинария, след което специализира богословие в Московската духовна академия. През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема „Характерни черти на подвига на руските подвижници на благочестието през XIX век“ и е възведен в архимандритско достойнство.

Почина ловчанският митрополит Гавриил

От септември 1986 г. до 1991 г. е предстоятел на Българското църковно подворие в Москва. След завръщането си в България е назначен за протосингел на Софийската митрополия, а от 1994 г. отново поема игуменството на Клисурския манастир.

На 19 октомври 1998 г. в Рилския манастир е ръкоположен за епископ с титлата „Макариополски“ и става викарий на Софийския митрополит. На 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит, а на 28 януари същата година изборът му е канонически утвърден. Начело на епархията той остава до смъртта си.

През следващите години митрополит Гавриил заема редица отговорни позиции в Българската православна църква. През 2007 г. оглавява Работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод, от 2009 г. ръководи Върховния църковен съвет, а през 2011 г. поема и Културно-просветния отдел на Синода.

На 26 март 2015 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ за личния си принос и заслугите към духовното развитие на града.