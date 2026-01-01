Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил по неотложност във ВМА. Здравословното му състояние се е влошило в началото на седмицата, съобщава NOVA.

Той е настанен в лечебното заведение заради критични усложнения и съпътстващи тежки проблеми с панкреаса. От вчера състоянието му се е влошило драстично, като е поставен на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи в изкуствена кома. Лекарите в болницата се борят за живота му.

Митрополит Гавриил е сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква, оставил дълбока следа в съвременната църковна история на страната с мащабната си духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред неговите най-значими инициативи е изграждането на величествения катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. В името на тази свята кауза в миналото той продава свои лични имоти, за да осигури началните финансови средства за градежа.

Освен материалното възражение на вярата, митрополит Гавриил отдаде десетилетия на духовната просвета, като създава първото православно училище за деца в Ловеч, полагайки основите на ценностното възпитание на подрастащите поколения.

В обществото и църковните среди владиката е дълбоко уважаван и с това, че в продължение на години е сред най-верните и ревностни пазители на тайната на Благодатния огън от Йерусалим. Той лично присъства три пъти на неговото слизане и вземане на Божи гроб в навечерието на Възкресение Христово, за да го донесе на българска земя.