Врачанският митрополит Григорий е определен за наместник на Ловчанския епархийски престол след кончината на Ловчанския митрополит Гавриил.

Решението е взето на извънредно заседание на Светия синод на Българската православна църква под председателството на Българския патриарх Даниил.

В Ловеч предстои поклонението пред тленните останки на митрополит Гавриил

Митрополит Григорий ще управлява делата на Ловчанската епархия до избора и встъпването в длъжност на нов митрополит.

Основната му задача ще бъде организирането и провеждането на избор за нов Ловчански митрополит съгласно Устава на Българската православна църква.

Светият синод определи и датата на последното сбогуване с митрополит Гавриил. Опелото ще се състои на 24 ноември в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

В 9:00 часа ще започне света литургия, оглавена от Врачанския митрополит Григорий. В 11:00 часа ще бъде отслужено опелото, което ще бъде водено от Българския патриарх Даниил в съслужение с архиереи от Светия синод и епископи на Българската православна църква.

Светият синод избира наместник-предстоятел на Ловчанската епархия

Митрополит Гавриил ще бъде погребан в двора на храм „Св. Троица“ в Ловеч, където се намира и сградата на Ловчанската света митрополия.

От Светия синод отправиха молитва за упокой на душата му и почетоха паметта на починалия духовник.