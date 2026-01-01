Ловчанският митрополит Гавриил е приет във Военномедицинската академия с остро панкреатично възпаление. Интубиран е в момента, но има известно подобрение в състоянието му. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти преди да възглави заупокойните богослужения в Троянския манастир „Успение Богородично“ по повод 14 години от кончината на патриарх Максим.

„Призоваваме всички православни християни да отправят гореща молитва към Бога. Дядо Гавриил е един достоен архиерей и нека Бог продължи дните му, да му даде здраве, да прослужи още в здраве и благочестина“, каза патриарх Даниил.

Припомняме, че митрополит Гавриил беше приет във Военномедицинската академия в София на 4 ноември с диагноза остър панкреатит. Информацията за хоспитализацията му беше потвърдена късно вечерта от Българската патриаршия във връзка с постъпили запитвания за здравословното състояние на владиката. Оттам увериха, че лекуващият екип полага всички необходими грижи за възстановяването му.

Ловчанският митрополит Гавриил е приет по спешност в болница

Митрополит Гавриил е сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква, оставил дълбока следа в съвременната църковна история на страната с мащабната си духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред неговите най-значими инициативи е изграждането на величествения катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. В името на тази свята кауза в миналото той продава свои лични имоти, за да осигури началните финансови средства за градежа.

Освен материалното възражение на вярата, митрополит Гавриил отдаде десетилетия на духовната просвета, като създава първото православно училище за деца в Ловеч, полагайки основите на ценностното възпитание на подрастащите поколения.

В обществото и църковните среди владиката е дълбоко уважаван и с това, че в продължение на години е сред най-верните и ревностни пазители на тайната на Благодатния огън от Йерусалим. Той лично присъства три пъти на неговото слизане и вземане на Божи гроб в навечерието на Възкресение Христово, за да го донесе на българска земя.