Официалната церемония по връчването на удостоверенията на новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев ще се състои днес в Народното събрание. Началото е насрочено за 14:00 часа, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани за президент и вицепрезидент след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември 2026 г.

Първоначално церемонията по връчване на удостоверенията бе насрочена за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент на България след проведения на 1 ноември втори тур на президентските избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг след провеждането на изборите.

Кандидатпрезидентската двойка получи 1 093 852 действителни гласа, или 57,566% от вота.

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Припомняме, че генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви, че подава оставка по време на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което беше разгледан проектобюджетът за 2027 г. Той уточни, че ще внесе писмено заявление до председателя на парламента, към което ще приложи удостоверението за избора си за вицепрезидент. Документът се очаква да му бъде връчен от Централната избирателна комисия през следващата седмица.