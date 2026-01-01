Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени официалното връчване на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев, съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент и вицепрезидент

От комисията допълват, че предстои да бъде насрочена нова дата за провеждане на церемонията.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент на България след проведения на 1 ноември втори тур на президентските избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг след провеждането на изборите.

Кандидатпрезидентската двойка получи 1 093 852 действителни гласа, или 57,566% от вота.