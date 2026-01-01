Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 1 ноември 2026 г., съобщава БНТ.

При 100% обработени протоколи: Йотова печели президентския вот с над 57%

С решение номер 441 ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на Република България.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 1 093 852 гласа или 57,566%.

Балотажът по области: Обрат в Пловдив, изненади в София и победа за Гюров в Кърджали

За двойката на Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 750 251 или 39,483%

56 080 (2,951%) души са избрали да не подкрепят никого.

Решението ще бъде публикувано в Държавен вестник.