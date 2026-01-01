Илияна Йотова и Кирил Вълчев са президент и вицепрезидент на България, сочат данните на ЦИК при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Двойката "Йотова-Вълчев" печели президентските избори с 57.566%от гласовете. За двойката гласове са дали 1 093 852 избиратели.

Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39.483% гласа. За тях са гласували 750 251 избиратели.

„Не подкрепям никого“ на вота в неделя са отбелязали 56 080 избиратели, което представлява 2.951% от гласовете.