Българският Червен кръст категорично опровергава разпространяваното съобщение за еднократна парична помощ от 300 евро на човек, предоставяна от БЧК с подкрепата на Световната програма по прехраната на ООН, съобщават от организацията.

"БЧК не реализира такава програма и не приема заявления за посоченото плащане. Интернет страниците в съобщението не са на БЧК. Организацията не е упълномощавала лица или организации да събират чрез тях заявления, лични или банкови данни", се посочва в съобщението.

От организацията заявяват, че името й се използва неправомерно за заблуждаване на гражданите с обещание за незабавно парично плащане.

"Призоваваме гражданите да не отварят посочените връзки, да не попълват формуляри и да не предоставят лични данни, данни за банкови карти, пароли или кодове за потвърждение. Препоръчваме съобщението да бъде докладвано като измамно в съответната платформа и да не бъде препращано. При вече предоставени банкови данни или кодове за достъп е необходимо незабавно да бъде уведомена обслужващата банка", посочват от БЧК.

Описаните действия могат да съставляват измама или опит за измама при наличие на законовите предпоставки. Установяването на обстоятелствата и търсенето на наказателна отговорност са от компетентността на разследващите органи, прокуратурата и съда, се изтъква в информацията.

Българският Червен кръст определя използването на името му за заблуждаване на гражданите като "недопустима злоупотреба с общественото доверие в организацията и в нейната хуманитарна дейност".

Официалната информация за програмите, кампаниите и условията за подпомагане от БЧК се публикува на www.redcross.bg и в официалните комуникационни канали на организацията.

В началото на годината от БЧК опровергаха информация, че организацията изготвя списъци за подпомагане във връзка с твърдение за обявено бедствено положение. И тогава от организацията призоваха всички да се доверяват само на официална информация от органите на изпълнителната власт и от Българския Червен кръст.