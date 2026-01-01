62-годишна пешеходка е пострадала при катастрофа в Смолян, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 ноември около 17:10 часа на ул. „Родопи“. Лек автомобил „Субару Легаси“, управляван от 70-годишен мъж, блъснал жената, докато пресичала на пешеходна пътека.

Пешеходка пострада при катастрофа в Смолян

Пострадалата е получила фрактура на таза и е настанена за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Няма опасност за живота ѝ.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

76-годишен мъж е блъснат на пешеходна пътека в Смолян

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за произшествието се изясняват.