76-годишен мъж е бил блъснат, докато пресича на пешеходна пътека на бул. „България“ в Смолян. Инцидентът е станал пред магазин, съобщиха от ОДМВР – Смолян.

Пешеходецът е ударен от лек автомобил, управляван от 73-годишен шофьор.

След сблъсъка част от покупките на възрастния мъж са останали разпилени по пътното платно.

Пострадалият е транспортиран в областната болница в Смолян за медицински преглед и лечение.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Пешеходците остават сред най-уязвимите участници в движението. По данни на МВР през 2025 г. при тежки пътни инциденти в страната са загинали 456 души, а други 8295 са били ранени. Сред тях са и пешеходци, за които рискът е особено висок при пресичане на натоварени пътни участъци.