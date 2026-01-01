Близо 190 млн. евро са разплатени по шест инвестиции, които Министерството на здравеопазването изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на представяне на отчет за реформите и инвестициите на ведомството по плана.

Тя посочи, че за четири месеца са извършени дейности, за които в предходни години не е имало необходимото придвижване.

По думите на Ивкова усилената ръководна и експертна работа е позволила да бъдат минимизирани рисковете пред инвестициите и да не бъдат загубени средства.

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Тя отбеляза, че в 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура, включително за лечение на инсулти и за педиатрични грижи, изградени са 100 амбулатории в 37 общини и са създадени няколко информационни системи.

По инвестицията за болнична медицинска помощ през последните четири месеца са разплатени малко над 41 млн. евро, обясни министърът. Доставени са 497 апарата и устройства за педиатрична помощ, извършени са необходимите строително-монтажни работи, доставена е специализирана медицинска апаратура в 50 лечебни заведения и са осигурени 10 системи и апарати за онкологична диагностика и лечение.

За инвестицията, свързана с националната мрежа за инсулти, са разплатени малко над 72 млн. евро. Сключени са договори за доставки в 17 лечебни заведения, извършени са монтажът и инсталациите, апаратурата е въведена в експлоатация, проведено е обучение на персонала и е въведен специализиран софтуер. Изградена е мрежа от шест високотехнологични центъра за инсулти и 17 областни центъра.

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По инвестицията за психиатричната помощ са разплатени малко над 11 млн. евро. Приключили са ремонтните дейности в 17 структури, а значителен напредък има и по преобразуването на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“. Оборудвани са общо 26 обекта, обхващащи 2500 легла.

По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 млн. евро. Доставени са последните три медицински хеликоптера, допълни министърът. Ивкова посочи, че в хода на изпълнението изграждането на оперативните бази е отделено от общата инвестиция за спешната медицинска помощ по въздуха, което е позволило да бъде минимизиран финансов риск. По думите ѝ няма да бъдат загубени средства по инвестицията за ХЕМС. Изграждането на оперативните бази предстои да бъде реализирано, като се обсъжда използването на съществуващи съоръжения, за да не се разходва прекомерен финансов ресурс от държавата.

По инвестицията за национална цифрова медицинска диагностика са разплатени 6,626 млн. евро. Пилотно е въведена платформа в 20 лечебни заведения за обмен на изследвания в областите онкология, радиология, дерматология и патология. Платформата е интегрирана и с Националната здравноинформационна система.

За инвестицията за амбулаторните грижи са разплатени 22,672 млн. евро. Изградени и оборудвани са 100 амбулатории в 96 села и четири града, като са обхванати 37 общини. В тях са доставени общо 2500 броя медицинска апаратура и оборудване, сред които 200 дефибрилатора, 100 телемедицински куфара, 100 мултисензорни устройства и 700 устройства за дистанционни услуги.

„Следващият етап е още по-важен. Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество“, каза Ивкова. Тя посочи, че задачата е създаденият капацитет да бъде превърнат в устойчива система с измерими резултати в полза на пациентите.

Министърът заяви, че по част от инвестициите финансовите разплащания могат да бъдат извършени до 31 декември, въпреки че дейностите са изпълнени. Тя подчерта, че няма да бъдат загубени средства заради неизпълнение на индикатори.

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Ивкова уточни, че общата стойност на инвестициите на Министерството на здравеопазването по НПВУ е малко над 500 млн. евро, като половината от сумата трябва да бъде разплатена през тази година. Към момента са разплатени близо 190 млн. евро, а останалата сума трябва да бъде разплатена до края на годината.

По думите ѝ рисковете по отделните инвестиции са идентифицирани и минимизирани и на този етап няма индикации за загуба на средства заради неизпълнение на заложените индикатори.