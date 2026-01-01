Иранският президент Масуд Пезешкиан ще лети за Ню Йорк утре, за да присъства на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, съобщи Хабибола Абаси, генералният директор по връзки с обществеността в кабинета на президента, пред информационната агенция ИРНА, цитиран от Ройтерс.

По-рано беше съобщено, че иранският външен министър Абас Арагчи вече е отпътувал за срещата на високо равнище в САЩ.

Масуд Пезешкиан е президент на Иран от юли 2024 г., когато спечели втория тур на предсрочните президентски избори. Той се представя като реформатор и по време на кампанията заяви, че ще се стреми към подобряване на отношенията със Запада и към намаляване на икономическия натиск върху страната. В същото време външната политика и ключовите въпроси на сигурността в Иран остават в значителна степен под влиянието на върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Предстоящото посещение на Пезешкиан в Ню Йорк се провежда на фона на рязко влошените отношения между Техеран и Вашингтон. От края на февруари 2026 г. Иран е във въоръжен конфликт със САЩ и Израел, а паралелно с военните действия продължават дипломатически контакти, насочени към прекратяване на конфликта.

Вашингтон разреши на иранска делегация, включваща Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи, да присъства на сесията на Общото събрание на ООН. Решението е свързано и със задълженията на САЩ като страна домакин на ООН съгласно споразумението за централата на организацията от 1947 г. В същото време Вашингтон заяви, че иранската делегация ще бъде по-малка от предходни години и ще бъде подложена на ограничения за придвижване и покупки.

Посещението идва в момент, когато Иран и САЩ продължават да разменят остри предупреждения, а регионалното напрежение остава високо. Според Reuters президентът Доналд Тръмп е заявил, че е готов да се срещне с Пезешкиан в Ню Йорк, докато Техеран предупреждава, че ще отговори на всяка нова атака.

Иранският президент се очаква да използва трибуната на ООН, за да представи позицията на Техеран по конфликта и отношенията със САЩ. Близкоизточната криза вероятно ще бъде сред основните теми на тазгодишната сесия, наред с войната в Украйна, глобалната сигурност и други международни кризи.