/ стоп кадър от ареста, лично видео

Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е у нас. Това става ясно от видео, публикувано в Instagram профила му, на което се вижда как инфлуенсърът слиза от самолета с белeзници на ръцете. 

Дни след бягството от домашен арест Стоян Колев обяви във видео: Връщам се, проблемът ще се реши

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За NOVA адвокатът на Стоян Колев потвърди, че инфлуенсърът е прибран в България днес. Сега предстои да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката домашен арест и избяга в Испания, а вследствие на това прокуратура промени мярката му на задържане пoд стража.

Припомняме, че Колев беше задържан във Валенсия. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес.  Арестът беше извършен по време на едно от излъчванията на инфлуенсърана живо в социалните мрежи. 

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