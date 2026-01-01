Работят от областната дирекция по случая с бягството на Стоян Колев. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Много интересно за мен е защо е гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос и ще го установим - нямам никакво съмение.

Докато органите на реда продължават издирването му след бягството от домашен арест, Колев се появи в социалните мрежи с цигара и брадва. В стори в Instagram той казва, че се намира в чужбина, съобщава NOVA.

Стоян Колев е избягал от домашния си арест в Бургас, полицията го издирва

Припомняме, че вчера стана ясно, че полицията в Бургас издирва популярния в социалните мрежи Стоян Колев, след като той е успял да избяга от жилището си, където е бил поставен под домашен арест. Мъжът е разследван за хулиганство.

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Полицейски патрул веднага е изпратен до адреса. При първата проверка служителите на реда установили, че Колев все още се намира в жилището си, а при втората е установена липсата му в жилището.