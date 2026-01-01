Руските сили поразиха с дронове Северния мост в Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Министерството на отбраната на Русия.

В текста се посочва, че съоръжението се е използвало за транспортиране на войски. Руското ведомство не уточнява кога е била извършена атаката.

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи за четирима убити и двама ранени при украински атаки с дронове срещу леки автомобили и камиони в т.нар. Луганска народна република. Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник и засега няма коментар от украинска страна.

Какво представлява Северният мост

Северният мост е един от важните пътни мостове над река Днепър в Киев. Съоръжението свързва северните части на украинската столица с левия бряг на реката и е част от транспортната инфраструктура на града.

Мостът има стратегическо значение за придвижването между двата бряга на Днепър. По време на войната инфраструктурата в Киев и други големи украински градове многократно е ставала обект на руски ракетни и дронови атаки.

Русия твърди, че Северният мост е бил използван за транспортиране на украински военнослужещи и по тази причина е бил определен като военна цел. Руското Министерство на отбраната не посочва кога точно е извършен ударът и не предоставя подробности за нанесените щети.

Киев разполага с няколко големи моста над Днепър, които имат ключово значение за ежедневния транспорт в столицата. Сред тях са мостовете „Патон“, Южният мост, Северният мост и Подолският мост. Повреда на подобно съоръжение би могла да доведе до сериозни затруднения за движението и да натовари допълнително останалите транспортни маршрути.

Съобщението за удара по Северния мост идва на фона на продължаващата руска кампания срещу украинската инфраструктура. Москва твърди, че нанася удари по обекти, свързани с украинските въоръжени сили, докато Киев многократно е заявявал, че руските атаки поразяват и гражданска инфраструктура.

Междувременно руските власти съобщиха и за жертви при украински атаки с дронове в окупираната от Русия част на Луганска област. Тези твърдения не са независимо потвърдени, а украинската страна не е коментирала съобщенията.