63-годишна счетоводителка отива на съд по обвинение, че е присвоила близо 190 000 лева от производствено-търговска кооперация в Добричко. Липсата на парите била установена, след като хора започнали да се оплакват, че не са получили полагащите им се ренти за земеделски земи, съобщиха от прокуратурата.

Жената работела като счетоводител в кооперацията от декември 2003 г. Сред задълженията ѝ били обработването на парични средства, изготвянето на приходни и разходни документи, воденето на касата и извършването на касови операции. Тя отговаряла и за изплащането в брой на рентите за земеделски земи по предварително изготвени ведомости.

През декември 2023 г. на счетоводителката били поверени пари в брой, с които трябвало да бъдат изплатени рентите за стопанската 2022/2023 г. Това било обичайната практика на кооперацията в края на всяка година.

Впоследствие обаче до председателя на кооперацията започнали да постъпват оплаквания за неизплатени ренти. Била извършена проверка, при която станало ясно, че от касата липсва значителна сума.

Според разследването на полицията и прокуратурата счетоводителката е присвоила общо 189 663,47 лева, собственост на кооперацията. Заради размера на сумата случаят е квалифициран като длъжностно присвояване в големи размери.

Районната прокуратура в Добрич вече е внесла обвинителния акт в съда. Предстои да бъде започнато разследване.

Тя не е осъждана до момента. Ако бъде призната за виновна, законът предвижда от 3 до 15 години затвор.