Всичките 18 моряци от екипажа на контейнеровоза „Контшип Джет“, поразен от три надводни дрона край нос Калиакра, са спасени и пристигнаха във Варна. Самият кораб остава на вода в района на атаката и продължава да дрейфува.

Около 20 контейнера са паднали зад борда и в момента се носят по течението в морето, съобщи по-рано тази вечер командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов. Плавателният съд е превозвал общо 421 контейнера, част от които с горива и други опасни товари.

Плавателният съд е превозвал общо 421 контейнера, част от които с горива и други опасни товари. Информацията за падналите контейнери е получена от екипажа на корветата „Решителни“, участвала в спасителната операция. Военноморските сили са издали навигационно предупреждение, за да информират останалите плавателни съдове в района за опасността.

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Преди атаката ВМС са получили сигнал от френския морски патрулен самолет „Атлантик“, който извършвал наблюдение над морската акватория. Екипажът му първоначално забелязал два безпилотни надводни апарата на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие – още един, на приблизително 50 морски мили от носа.

Дроновете се движели на запад към няколко кораба, преминаващи северно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България. Информацията била незабавно предадена на Управлението на морския трафик, а плавателните съдове били предупредени за възможна атака. Предупреждения били отправени и директно от френския самолет, включително по радиоканал 16.

„Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани“, посочи контраадмирал Михайлов.

ВМС предприели действия за оказване на помощ при евентуален инцидент. Към района били насочени корветата „Решителни“, спасителният кораб „Протео“ и бързоходен катер с бордови номер 223.

Първият удар по „Контшип Джет“ бил нанесен около 12:00 ч., последван от още две атаки. Корабът бил поразен на около 16 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалните води на страната. След атаката френският патрулен самолет подал информация, че екипажът напуска плавателния съд.

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И 18-те моряци били спасени и качени на борда на „Протео“, съобщи Михайлов.

При огледа са установени три пробойни по корпуса в района на водолинията. По информация на контраадмирала дроновете са се приближили откъм изток, а ударите са били нанесени по десния борд на кораба. Към момента не може да бъде установен произходът на безпилотните апарати. Скоростта им по време на атаката е била около 26 възела.

„Ние нямахме сили и средства в близкия район, които могат да отидат бързо и да ги прихванат и да ги унищожат“, заяви командирът на ВМС. По думите му атаката се е развила в рамките на около час, а разстоянието и обстоятелствата не са позволили на българските военноморски сили да реагират своевременно. Ударът е извършен извън териториалните води на страната.

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Според Михайлов инцидентът показва необходимостта от по-големи инвестиции във Военноморските сили. Той подчерта, че при неблагоприятни метеорологични условия военните кораби са единственото средство, на което държавата може да разчита за действия в морето.

По предоставения корабен манифест товарът на „Контшип Джет“ включва литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, сред които етанолови разтвори, битова химия и пластмаси. На борда са превозвани още хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Михайлов коментира и друг плавателен съд, който се намира преобърнат северно от Шабла. Корветата „Решителни“ е изпратена да патрулира в района заради сериозната навигационна опасност, която корабът представлява. Състоянието му ще бъде наблюдавано, а решение за последващи действия се очаква утре.