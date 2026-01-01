Контейнеровоз е бил поразен при атака с дронове в прилежащото море край нос Калиакра, потвърди военният министър Димитър Стоянов. Разстоянието е 21 мили от Шабла.

Екипажът на атакувания кораб, плаващ под либерийски флаг CONTSHIP JET се евакуира на спасителни плотове, предава Maritime.bg.

Корабът е плавал към румънската Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. По информация на изданието плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра.

По предварителни данни екипажът е напуснал кораба. Към момента в публикацията не се посочват подробности за състоянието на моряците, нито за мащаба на щетите по плавателния съд.

На фона на инцидента в Черно море в София се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

По данни на Maritime.bg през последните седмици при подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред тях са корабите ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.

Припомняме, че на 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб „Челси-3“, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб „Ейч Ес Дигнити“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

В ранните часове на 6 октомври 2026 г. корабите ALFA WATAN и ABLE бяха поразени от морски и въздушни дронове на около 70 морски мили източно от Бяла.

ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки повреди и потъна. Корабът е пътувал от Турция към румънското пристанище Сулина. При издирвателната операция бяха открити спасителни средства, но не и оцелели моряци.

Вторият атакуван кораб – ABLE, под флага на Палау, е пътувал от Румъния към Истанбул. След удара на борда му избухна пожар. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама моряци пострадаха тежко и бяха транспортирани за лечение във Варна.

Тогава в мащабната спасителна операция се включиха Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и „Морска администрация“.