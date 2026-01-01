Няма информация корабът CONTSHIP JET, поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, да е потънал, обяви пред журналисти тази вечер областният управител на Варна Марио Смърков.

По-рано от Министерството на отбраната съобщиха, че корабът е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба. Сигналът за инцидента е получен в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца.

Корабът е плавал под либерийски флаг и е пътувал от израелското пристанище Хайфа към Констанца, Румъния. По данни на екипажа на борда са превозвани 421 контейнера.

Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море.

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От Министерството на транспорта и съобщенията пък допълниха, че спасителната операция на 18-членния екипаж на контейнеровоза е приключила успешно.

В 12:13 ч. моряците са напуснали плавателния съд, след което незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района са изпратени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“. В 12:53 ч. осем от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза.

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Целият екипаж е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирано е посрещането на моряците от служители на „Гранична полиция“ и медицински екипи, обяви Марио Смърков.