Катастрофа с жертва е станала в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал малко преди обяд след село Благово, в посока Берковица. Движението в района е затруднено.

Тежка катастрофа по пътя Добрич - Балчик, има загинали и ранен

Два автомобила са се ударили челно на спускането непосредствено след село Благово в посока Берковица. Има загинал, съобщиха от полицията, предава БНР.

Движението се регулира от униформени, като автомобилите се пропускат в едната лента.

На място криминалисти изясняват причините за тежкия пътен инцидент. Предполага се, че той е причинен от неправилно изпреварване, тъй като в участъка има добра видимост.