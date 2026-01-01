Всички 19 души на борда на руския военнотранспортен самолет Ан-12, който се разби на 17 ноември в Кемеровска област (Югозападен Сибир – бел.ред.), са загинали. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„На 17 ноември военнотранспортен самолет Ан-12 се разби по време на планов полет в Кемеровска област. Самолетът е паднал в ненаселен район. На борда са се намирали 19 души, включително членовете на екипажа, които са загинали“, посочиха от военното ведомство.

Предварителната причина за катастрофата е техническа неизправност.

На мястото на инцидента работи комисия на руските Въздушно-космически сили, която трябва да установи всички обстоятелства около катастрофата, уточниха от Министерството на отбраната.

Антонов Ан-12 е съветски четиримоторен турбовитлов военнотранспортен самолет, разработен през 50-те години на миналия век. Той се използва широко за превоз на военнослужещи, военна техника и товари.

Руски военни самолети са претърпявали и други катастрофи по време на тренировъчни и транспортни полети, някои от които със смъртни случаи.