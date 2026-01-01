Котаракът Айзък, изчезнал след смъртоносното срутване на сграда в Бруклин миналата седмица, беше открит и върнат на 13-годишната си стопанка Зария Коулман, съобщава Асошиейтед прес. Директорът на кметската служба за защита на животните Али Тейлър каза, че домашният любимец е открит благодарение на съвместните усилия с ветеринарната организация с нестопанска цел Flatbush Cats.
Добрата новина идва на фона на трагедията от миналата сряда, когато срутването отне живота на осем души, рани 18 и наложи евакуацията на няколко близки сгради, включително на съседната постройка, в която живее Зария.
Isaac, the cat missing since last week's deadly Flatbush building collapse, was found hiding under a kitchen sink four days later, NY1 and AP reported. Will Zweigart of the nonprofit Flatbush Cats said Isaac answered with a few meows and was coaxed into a carrier after a long standoff. At the Flatbush Vet clinic, Zweigart said the cat was dehydrated but his lungs were in good shape. Allie Taylor of the Mayor's Office of Animal Welfare said Isaac is an emotional support animal for 13-year-old Zariah Coleman's family. Video: Jonathan Fernandes | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 17, 2026
Зария и майка ѝ разказаха пред в. „Ню Йорк Таймс“, че работници са открили Айзък в кухненски шкаф под мивката в апартамента им, след като чули тихо мяукане. От срутването насам Зария и семейството й нямат право да влизат в жилището. При инцидента част от фасадата на сградата е откъсната, оставяйки дупка на мястото, където е била стената на спалнята ѝ.
Айзък, който е прекарал четири дни без храна и вода, е бил отведен във ветеринарната клиника на Flatbush Cats за преглед.
Beloved Cat Isaac, Missing Since Brooklyn Building Collapse, Is Reunited with Young Owner After 4 Day Search: ‘We Got Him’ https://t.co/qU3wnpv8pn— People Pets (@PEOPLEPets) November 16, 2026
„В сърцето си знаех, че ще го намерят“, каза Зария пред „Ню Йорк Таймс“. На пресконференция в края на миналата седмица тя разказа през сълзи за изчезналия си котарак. „Много се надявам да дойдат и да намерят котарака ни. Той се крие от тях и мисля, че е уплашен,“ добави Зария.
Събирането на Айзък и Зария беше приветствано и от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. В публикация в социалните мрежи той благодари на службата на Тейлър, градския департамент по строителството и организацията с нестопанска цел за щастливия край, информира Асошиейтед прес.