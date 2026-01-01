Най-малко двама души са загинали, след като сграда се срути в Бруклин, Ню Йорк (САЩ), предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.
Комисарят на противопожарната служба в американския мегаполис Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени, сред които седем деца.
„Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва“, заяви тя на пресконференция.
🚨 #LATEST: One person has died after being trapped under the rubble of a collapsed building in New York ▪️ One person died and 12 residents of the apartment building were injured in the collapse in #Brooklyn, #NewYork. ▪️ New York City Fire Department (FDNY) officials said the building was located on a block between Newkirk and Flatbush avenues in central Brooklyn.— APA News Agency (@APA_English) November 12, 2026
Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е „изключително сложна“, посочи Бонсиньоре.
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалната платформа Екс, че е посетил мястото на трагичния инцидент.
An entire NYC building just collapsed, leaving a big hole in the ground! PAY ATTENTION TO WHAT IS IN THR RUBBLE ⚠️ THIS. IS. NOT. NORMAL. https://t.co/aM7d2X0ibe— Matt Wallace (@MattWallace888) November 11, 2026
„Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни“, написа Мамдани.
„Операцията все още е в ход, като на място има стотици спасители. Информацията се обновява с всяка изминала минута“, допълни той.
New Yorkers are FED UP. A resident standing by the rubble of a collapsed Brooklyn building goes OFF on Mayor Mamdani, screaming that his grandmother lives inside. Total devastation, zero leadership. The city is falling apart, literally. New York deserves so much better! https://t.co/OvBn7pPIDv— Ryan Fournier (@RyanAFournier) November 12, 2026