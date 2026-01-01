19-годишен младеж е обвинен, че е заплашил с убийство жена с кухненски нож в апартамент в столичния квартал „Надежда“. Случаят е от 16 ноември, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства младежът взел кухненски нож, насочил се към жената, опрял острието във врата ѝ и заявил, че ще я убие. След това я ударил с дръжката на ножа по китката и лявото бедро, а под брадичката ѝ нанесъл порезна рана.

По случая е образувано досъдебно производство за закана с убийство. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.