„В бюджета открихме едно от най-скандалните неща, които съм виждал", това разкри Мартин Димитров от ДБ пред журналисти в Народното събрание, преди началото на днешното заседание на бюджетната комисия, която разглежда на първо гласуване бюджетите на НЗОК, общественото осигуряване, както и Държавния бюджет за 2027 г.

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"В бюджета на МРРБ има от 1 млрд. евро повече, в сравнение с проекта, който беше представен от Министерството на финансите. Няма мотиви, няма думичка защо това се случва. 1 млрд. евро повече ангажименти на МРРБ. Това са суми, за които те могат да сключат договори през 2026 г. Те ще бъдат разплащани през 2028 г. и 2029 г.“, посочи той.

„Това е да харчиш като луд с картечница. Това е най-скандалният празен чек“, категоричен беше Димитров и призова управляващите незабавно да дадат обяснение за какво са тези пари.

По думите му в проекта на държавния бюджет има отделен текст, който определя лимитите. От него изрично са изваден този 1 млрд. евро. За тези средства няма лимити.

Бюджетната комисия разглежда извънредно трите бюджета за 2027 г.

Ресорната парламентарна комисия ще разгледа на първо четене Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. Като втора точка комисията ще обсъди Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Трета точка в дневния ред на комисията е Законопроект за държавния бюджет на България за 2027 г. Законопроектите са внесени от Министерски съвет на 16 ноември т.г., след по-рано днес бяха одобрени от правителството по време на извънредно заседание.

Проектът на държавния бюджет предвижда дефицит по консолидираната фискална програма от 3,5% от БВП, икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Държавният дълг се очаква да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП. Минималната работна заплата става 660 евро, максималният осигурителен доход – 2400 евро. Предвидено е увеличение с 5% на разходите за персонал в бюджетните организации и със 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти. Капиталовите разходи са в размер на 6,019 млрд. евро, а за общински проекти са предвидени 600 млн. евро.

Бюджетът на ДОО предвижда средната пенсия да достигне 587,70 евро, което е ръст от 8%. От 1 юли 2027 г. пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне до 374,62 евро. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава от 398,81 на 450 евро, минималното дневно обезщетение за безработица – от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. За пенсии и добавки към тях са предвидени 14,668 млрд. евро, с 1,164 млрд. евро повече спрямо 2026 г.

Проектът на бюджет на НЗОК е с общ размер на приходите и разходите от 5,684 млрд. евро. Това е увеличение с 426,9 млн. евро, или 8,1%, спрямо 2026 г. Средствата за здравноосигурителни плащания достигат 5,411 млрд. евро, което представлява ръст от 9,7%. Здравноосигурителната вноска се запазва на 8%.

Кабинетът одобри и Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2027 – 2029 г.