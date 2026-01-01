Археолози откриха каменен канал, който най-вероятно датира от османския период, в района на крепостта „Баба Вида“ във Видин. Съоръжението е регистрирано при изкопни дейности в рамките на проекта за благоустрояване на Крайдунавския парк. Това съобщи Никол Благоева - археолог в Регионалния исторически музей (РИМ) – Видин.

„Открихме съоръжение, което първоначално не знаехме какво е. Спряхме багерите и извикахме комисия от Министерството на културата. Бе решено да се извършат археологически разкопки. В процеса на работа установихме, че това е канал“, разказа Благоева.

Регионален исторически музей - Видин

Находката е попаднала в обхвата на траншея за изграждане на шахта за септичен резервоар, разположена северно от асфалтовата алея до крепостния ров, в близост до билетно-информационния център на крепостта. При първоначалните изкопни работи са регистрирани няколко обработени каменни блока. След изваждането на един от тях дейностите са незабавно преустановени.

След проверка на място комисия, назначена от Министерството на културата, е предписала провеждането на спасителни археологически проучвания, за да бъдат установени характерът и обхватът на откритата структура.

Датирането на съоръжението в османския период се основава на откритите археологически материали – монета (акче), средно количество керамика и характерна строителна керамика, обясни археологът. Предстои керамичните находки да бъдат обработени, а монетата да бъде почистена от специалистите в музея. По думите на Благоева от нея липсва съвсем малка част.

Регионален исторически музей - Видин

Каналът е изграден от успоредно подредени обработени каменни блокове, оформящи стените му. Конструкцията се състои от надлъжни редове, а допълнителни блокове са затваряли съоръжението в горната му част. На дъното също са подредени камъни. Археолозите са проучили участък с дължина 3,85 метра и широчина между 1,01 и 1,05 метра, като са достигнали до дъното на канала.

Сондажът е с размери 4 на 4,40 метра и дълбочина 2,60 метра. Проучването е ограничено в тази площ и на този етап не е установена действителната дължина на съоръжението. Предполага се, че то продължава в източна и западна посока, посочи Благоева. Бъдещи археологически проучвания биха могли да изяснят пълния му обхват.

„Нашата работа като археолози приключи с проучването и документацията. Предстои комисия на Министерството на културата да посети обекта и въз основа на резултатите да прецени дали площта може да бъде използвана за изграждането на резервоара, или каналът да бъде експониран“, каза Никол Благоева. Възможно е съоръжението отново да бъде покрито, като окончателното решение ще бъде на комисията.

Регионален исторически музей - Видин

Спасителното археологическо проучване е проведено под ръководството на Никол Благоева със заместник Николай Александров и е финансирано от инвеститора на обекта – Община Видин. Археологическото наблюдение при строителните дейности в района на крепостта продължава под ръководството на Благоева и със заместник-ръководители Николай Казашки и Николай Александров от РИМ – Видин.

Откритият канал е свидетелство за историческото развитие на пространството около „Баба Вида“. Проучването му допринася за разширяване на познанията за инфраструктурата и устройството на района през османския период и подчертава значението на археологическите изследвания за опазването на културно-историческото наследство на Видин.