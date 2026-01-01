От днес Синдикатът на административните служители (САС) „Подкрепа“ организира едночасови ефективни стачки в ключови държавни институции заради несправедливото заплащане, диспропорциите във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация. Това се посочва в съобщение от пресцентъра на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“. Акциите ще продължат до 1 декември.

В протеста се включват служители от Агенциите за социално подпомагане и по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.

Днес от 10:00 до 11:00 ч. ще бъде стачката на АСП. За вторник е насрочена акция пред Агенцията по заетостта, а в сряда – Инспекцията по труда. В сряда предстои стачка на Агенцията по вписванията. В петък за по-високи заплати ще призоват и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

В понеделник, 30 ноември, от 10:00 до 11:00 ч. призив за по-високи заплати ще отправят и служителите в НСИ. Във вторник, 1 декември, ще бъде стачката на работещите в НОИ.

Стачните действия ще се проведат поетапно от 23 ноември до 1 декември в София и други градове на страната. Основното искане на синдиката е за увеличение на заплатите с 350 евро фиксирана месечна сума.

От „Подкрепа“ настояват за осигуряване на необходимите 54 млн. евро в държавния бюджет за 2027 г., като заявяват, че ще продължат протестните действия до постигане на конкретни решения.

Акциите на САС „Подкрепа“ ще преминат под надслов „Справедливост и равни права“.

Преди дни президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов коментира, че синдикатът не приема предвиденото увеличение от едва 5 процента на средствата за възнаграждения в бюджетния сектор. По думите му са недостатъчни и средствата за издръжка на отделните администрации.