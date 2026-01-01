Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва на 25 ноември своя патронен празник с академично тържество, на което ще присъства и президентът Илияна Йотова.

В 11:00 часа Академичният съвет на университета, начело с ректора проф. Елиза Стефанова, и държавният глава ще отдадат почит пред паметника на св. Климент Охридски в градинката между Ректората и Народното събрание. По традиция цветя ще бъдат поднесени и пред паметниците на дарителите – братята Евлоги и Христо Георгиеви.

Почитаме паметта на св. Климент Охридски и св. Климент Римски

Тържеството ще продължи в Аулата на Ректората, където проф. Елиза Стефанова ще поздрави академичната общност, а в 11:50 часа президентът Илияна Йотова ще произнесе приветствено слово.

Академично слово на тема „Княз Александър Първи Български, Русия, армията и Съединението“ ще изнесе проф. д-р Веселин Янчев, преподавател в Историческия факултет и председател на Общото събрание на университета в периода 2019–2023 г.

По време на церемонията ще бъдат връчени удостоверенията на новоизбраните професори и дипломите на преподавателите, придобили научната степен „доктор на науките“ през последната година.

Ще бъдат присъдени и традиционните отличия за научна и изследователска дейност, наградата на Столичната община за най-добър млад учен, почетният знак на столичния кмет за принос в хуманитарната наука, стипендията на името на братята Евлоги и Христо Георгиеви за студент от Карлово и годишните награди на Алма матер.

Академичното тържество ще завърши с изпълнения на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.

Повече от век академична традиция

На 25 ноември Българската православна църква почита паметта на св. Климент Охридски – един от най-видните ученици на светите братя Кирил и Методий, средновековен книжовник, просветител и основоположник на Охридската книжовна школа. Неговото дело има ключово значение за разпространението на славянската писменост, образованието и християнската култура.

Традицията на университетския празник датира от 1902 г., когато Академичният съвет определя 25 ноември за празник на тогавашното Висше училище. През 1905 г. датата официално е регламентирана като патронен празник в правилника на университета, а от 1935 г. висшето училище носи името на св. Климент Охридски.

С въвеждането на Григорианския календар в България през 1916 г. честването е преместено на 8 декември. След промяната на църковния календар през 1968 г. и възстановяването на университетската традиция през 90-те години на ХХ век 25 ноември отново се утвърждава като патронен празник на Софийския университет, а 8 декември остава празник на всички български студенти.