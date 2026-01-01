Вълна от едночасови предупредителни стачки обхваща ключови държавни институции в цялата страна и днес.

Протестите са организирани от синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“. Те започнаха на 23 ноември и ще продължат поетапно до 1 декември, като обхващат служители в София и други градове. Причината за недоволството, според синдиката, са ниското заплащане, нарастващите разлики във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на служителите в държавната администрация.

„Няма да търпим подигравка с труда ни”: Стачки в ключови държавни институции

В щафетната стачка се включват служители от седем ключови структури, които пряко засягат ежедневието на гражданите. Това са Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националният статистически институт (НСИ) и Националният осигурителен институт (НОИ).

Основното искане на синдикат „Подкрепа“ е за увеличение на заплатите с фиксирана месечна сума от 350 евро за всеки служител. Протестиращите настояват и за възстановяване на добавката за прослужено време. Тези искания целят не само да компенсират инфлацията, но и да намалят съществуващите диспропорции в заплащането в рамките на самата администрация.