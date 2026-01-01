Проектобюджетът на държавата за 2027 г. влиза за разглеждане в пленарната зала на Народното събрание. Тази седмица депутатите трябва да одобрят на първо четене параметрите на държавната хазна, които ще определят икономическата рамка на страната, включително разходите, данъците и новия държавен дълг.

Дебатите обхващат ключови макроикономически показатели, които ще засегнат пряко икономиката и домакинствата. В проекта е заложен дефицит от 3,5% от Брутния вътрешен продукт (БВП) и прогнозиран икономически растеж от 2,5%.

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Един от най-съществените параметри е планираният нов дълг, който ще се отрази на финансовата стабилност в дългосрочен план, отбелязва NOVA. В проекта е предвидено новият държавен дълг да може да достигне 8,6 милиарда евро, като се очаква средногодишна инфлация от 4%.

Промените засягат и пряко доходите на гражданите чрез предложения за социални и данъчни мерки. Сред тях е увеличаването на максималната стойност на ваучерите за храна до 200 евро, както и въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори.

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Политическият контекст предполага напрегнати дебати, като се очаква Народното събрание да приеме и окончателните промени в данъчните закони. Управляващите заявиха, че са готови на редакции в бюджета, но само при наличие на конструктивни предложения от страна на опозицията.

Приемането на държавния бюджет е ежегоден ключов процес, който определя фискалната политика на правителството. Традиционно той става арена на сблъсък между вижданията на управляващи и опозиция за посоката на развитие на държавата.