Има една поредна лоша новина за Бюджет 2027, алармира депутатът от "Продължаваме Промяната" Радослав Рибарски.

По думите му това ще засегне училища, детски градини и ясли.

"Досега те бяха на електроенергия, която заплащаха като битови потребители, това се запази през 2022 г., 2023 г. и 2024 г., сега с промените, които управляващите правят в Бюджет 2027 виждаме, че те ще бъдат изкарани на цени, като небитови потребители, което в този месец октомври, който мина, цената е 190 евро приблизително, а досега са плащали около 74 евро", посочи Рибарски.

По думите му това контрастира на уверенията от миналата седмица, че има 2 млрд. евро за компенсации и, че няма да се променят цените за битовите потребители.

"Управляващите обричат тази група на безпаричие. Няма и допълнителен трансфер в бюджетните средства, които са отделени за съответните общини", допълни още депутатът и уточни, че днес на комисия тези въпроси ще бъдат повдигнати.