Продължава разследването на тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче.

26-годишният полицейски служител, който е обвиняем по случаяq е задържан за срок до 72 часа. Дрегерът след произшествието отчел 1,63 промила алкохол в кръвта му.

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Междувременно снощи близки, приятели и жители на Драгоман се събраха на бдение в памет на загиналото момиче и настояха за справедлив процес и тежко наказание, предава NOVA .

„Надяваме се, защото Mилена беше много добро дете и вместо да има бал, сега я няма. За една майка вече няма да има живот. Щом човек е пиян зад волана, трябва доживотна присъда”, сподели Марийка.

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„Моите съболезнования към семейството. Надяваме се да има справедливост, за това сме се събрали тук - да дадем отзвук за случилото се”, обясни Цветослав Димитров.

Припомняме, че сигналът за катастрофата е подаден на 112 в неделя, 15 ноември, около 4:05 ч. Шофьорът управлявал личния си "Мерцедес". Момичето е откарано с тежки наранявания в „Пирогов“, където около 5:00 ч. е починало.

Пробата на мъжа е отчела 1,63 промила алкохол. Той работи на ГКПП „Калотина“ към Регионалната дирекция „Гранична полиция“-Драгоман.

На мястото е направен оглед от дежурен следовател, иззети са записи от камерите в района и са разпитани свидетели. Назначени са съдебномедицинска и химическа експертиза.

По време на катастрофата граничният полицай не е бил на работа. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение и е отстранен от длъжност. Той е назначен през 2021 г. и досега няма наказания.