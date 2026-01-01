Аз мога да гарантирам, въпреки че проверката тепърва ще се прави, че той ще бъде уволнен. Това заяви директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов пред журналисти в Драгоман за служителя, участвал в катастрофата, след която почина 18-годишно момиче. Златанов присъства с колегите си на бдение в памет на загиналата и заяви, че категорично се разграничават от действията на всеки, който сяда зад волана след употреба на алкохол.

„Служителят ни, въпреки че мен лично ме е срам да го наричам така, е отстранен още вчера“, каза Златанов. По думите му уволнението е най-малкият проблем, защото няма да върне живота на момичето.

Като баща, заедно с всички мои колеги от регионалната дирекция в Драгоман и от Главна дирекция „Гранична полиция“, сме тук, за да изкажем съболезнования на родителите на едно младо момиче, на което животът му предстоеше тепърва, каза Златанов. „За мен да се качиш да караш пиян си е умишлено тръгване към убийство“, каза още той и уточни, че не говори за квалификация по Наказателния кодекс.

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Минимум веднъж месечно проверяваме служителите за алкохол при започване на смяна, каза директорът на „Гранична полиция“. По думите му въпросният служител е бил тестван преди около месец и половина. Постоянно се провеждат обучения и занятия по темата, но тук опираме до ценности, манталитет и смирение, допълни Златанов.

„Бъдете по-смирени, смирете се. Това, че имате коли, това, че някой ви е дал пари или власт, това не ви прави недосегаеми“, обърна се Златанов към младите хора. „Ние трябва да бъдем добрият пример, а не лошият пример, както е в този случай, защото ние трябва да пазим човешкия живот“, каза той по отношение на полицаите.

Случилото се е абсолютно недопустимо, макар служителят да го е извършил в почивните си дни, когато не е бил на работа, каза още Златанов. За да е поискал и да е станал полицай, той трябва да притежава морални качества, добави директорът на „Гранична полиция“.

Когато видите, че ваш приятел е пил и се качва в колата, спрете го или подайте сигнал, призова Златанов. „Това спасява човешки живот“, допълни той.

Припомняме, че по-рано днес прокуратурата повдигна обвинение на 26-годишния граничен полицай за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Той е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Сигналът за катастрофата в Драгоман е подаден около 4:05 ч. на 15 ноември. Пострадалото момиче е транспортирано в столична болница, където е починало. Според прокуратурата при проверката на шофьора е отчетена концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,63 промила.