Трима от задържаните за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив направиха опит да излязат на свобода, но Апелативният съд ги остави в ареста с окончателно определение.

Това са 17-годишното момиче от Стара Загора, поканило Кузев на среща на хълма, и двама младежи от Пловдив – на 14 и 15 години, съобщава "24 часа".

Оставиха в ареста новите обвиняеми за жестокото убийство на Георги Кузев (СНИМКИ)

Кузев беше пребит до смърт на 4 август т. г., след като 17-годишната го примамила да се видят, като го излъгала, че е на 15, и казала приятелите си, че ще ловят педофили.

Младежите започнали да нанасят удари по цялото тяло и главата на Георги, той ги молел да спрат, но това само ги ожесточавало. Гасили цигарите си в главата му, обръснали му веждите, после се снимали с него, взели чантата му и го зарязали.

С 30-те евро, които били вътре, си купили дюнери. Георги бил все още в съзнание и започнал да слиза надолу по хълма, срещнал човек, който му помогнал, но след часове пребитият издъхнал в болница.

Нови разкрития по делото около жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив

Първоначално бяха задържани петима младежи, после – още трима. Те периодично правят опити да напуснат ареста, но остават под стража.

Последните трима, които поискаха по-леки мерки за неотклонение, бяха оставени зад решетките с мотива, че може да извършат друго престъпление, ако не са в ареста.

Оставиха в ареста двете тийнейджърки, обвинени за убийството на Георги Кузев (СНИМКИ)

По информация на „24 часа" всеки от задържаните 8 непълнолетни твърдял пред разследващите, че е ударил Георги, но леко и само по краката или ръцете, без да признава за тежките травми. На част от тях са повдигнати нови обвинения – за грабеж и унищожаване на личната карта на Георги Кузев. Съдебно-психиатричните и психологически експертизи на 8-те младежи още не са готови.