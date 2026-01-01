Български гражданин, дългосрочно пребиваващ в Чехия, е пострадал при железопътен инцидент в Прага, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Той е бил откаран в болница, където са му извършени прегледи, след което е изписан.

Сблъсък на два пътнически влака в Прага, десетки са ранени

Посолството на България в Прага поддържа контакт с българския гражданин, който към момента е в добро здравословно състояние, без установени травми и наранявания, съобщиха от МВнР.

Десетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА. Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. Повечето от пострадалите са получили леки наранявания, но няколко души са ранени по-сериозно.