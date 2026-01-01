Десетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА.
Повечето от пострадалите са получили леки наранявания, но няколко души са ранени по-сериозно, заяви говорител на спасителните служби, цитиран от информационна агенция ЧТК. Пострадалите са откарани в болница.
🚨 Collision entre deux trains près de Prague : des dizaines de blessés et un trafic ferroviaire perturbé ➡️ Plusieurs passagers sont grièvement blessés. Les secours ont évacué les deux trains https://t.co/nm2cIvMCcc https://t.co/jdzjabLcx8— Anadolu Français (@anadolufrancais) November 17, 2026
Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.
Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица е спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, са пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.
🚨🇨🇿 Deux trains de voyageurs entrent en collision près de la gare centrale de Prague, faisant 46 blessés dont quatre grièvement atteints. ⚠️ La collision s’est produite vers 7 heures du matin sur un pont ferroviaire au-dessus de la rue Seifertova, dans le quartier de Prague 3, à proximité immédiate de la gare principale de la capitale tchèque. Les deux trains circulaient à faible vitesse au moment de l’accident. 🚆 Les secours ont déployé dix équipes d’ambulance, quatre équipes médicales et un véhicule spécialisé d’évacuation. Les pompiers ont déclenché une alerte de niveau 2 afin de trier les blessés selon la gravité de leur état et d’évacuer les passagers des deux trains. 🚑 Selon les services de secours, 46 personnes ont été blessées, dont quatre dans un état grave. Parmi les blessés figurent les deux conducteurs. Les victimes ont été transportées vers plusieurs hôpitaux de Prague. 🏥 Le trafic ferroviaire entre la gare principale et les gares de Vysočany et Libeň a été suspendu. Certains trains longue distance ont été déviés vers d’autres gares, tandis que les voyageurs pouvaient poursuivre leur trajet en métro, tramway ou bus. 🇨🇿 Le ministre tchèque des Transports, Ivan Bednárik, a décrit un « incident très grave » et confirmé l’ouverture d’une enquête. Les causes de la collision, notamment la raison pour laquelle les deux trains se trouvaient sur la même voie, restent à déterminer. 🔍 Sources : ČT24, pompiers de Prague, administration tchèque des chemins de fer, ministère tchèque des Transports. #Prague #RépubliqueTchèque #CollisionDeTrains #GareCentrale #Secours #ČeskéDráhy— BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) November 17, 2026
Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 07:00 ч. сутринта местно време.
Засега не е ясно защо двата влака са се намирали на един и същи коловоз.
Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че причините и обстоятелствата около него се разследват. Очаква се разчистването на мястото на катастрофата да отнеме няколко часа.