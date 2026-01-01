„България е изключително ценен член на Европейския съюз, а постигнатото от страната през последните две десетилетия е впечатляващо“. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел, където се провежда специална церемония по повод предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС, посочва NOVA.

В отговор на журналистически въпрос за развитието на страната ни Мецола подчерта приноса на българските евродепутати и възможностите, които членството е предоставило на България.

„Виждаме работата на всички български представители в Европейския парламент, както и решенията, които се вземат в полза на страната ви. Когато погледнем възможностите, които членството в ЕС е дало на България, и всичко, което се е случило през последните 20 години, резултатите са наистина впечатляващи“, посочи тя.

Мецола беше попитана и дали България би отговаряла на условията за присъединяване към ЕС, ако днес беше страна кандидат. Председателят на Европейския парламент подчерта значението на България като пълноправен член на европейското семейство. По думите ѝ годишнината е повод не само за равносметка, но и за признание към приноса на двете държави за развитието на Съюза. „Това е много специален момент за Европейския парламент. Подготвяме се за дългоочакваната 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния. Двете страни донесоха огромни ползи на Европейския съюз, включително чрез работата на своите представители в Европейския парламент“, заяви Мецола.

Тя открои икономическото развитие и свободите, които европейското членство осигурява на гражданите на двете държави. Специален акцент в изказването ѝ беше приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. „Това беше решение, за което Европейският парламент настояваше повече от десетилетие“, припомни председателят на институцията.

Според нея успехите на България и Румъния показват как европейската интеграция може да променя държавите и да укрепва самия Европейски съюз. Мецола изрази надежда, че примерът на двете страни ще бъде отправна точка и за следващите етапи от европейската интеграция.

Председателят на Европейския парламент даде висока оценка и на развитието на Румъния, като определи икономическия ѝ напредък като впечатляващ. Тя подчерта ролята на румънските представители в европейските институции и заяви, че страната е в сърцето на ЕС. „Европейският съюз е много по-добър благодарение на Румъния“, каза Мецола. Тя съобщи още, че годишнината ще бъде отбелязана и с официална церемония по време на пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург.