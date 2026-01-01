На 1 януари 2027 г. България ще отбележи 20 години от присъединяването си към Европейския съюз – историческа дата, поставила началото на нов етап в политическото, икономическото и общественото развитие на страната.

По този повод на 17 ноември Европейският парламент в Брюксел е домакин на специално събитие, посветено на европейската интеграция на България и Румъния и предстоящата 20-годишнина от членството им в Съюза.

Сред участниците от българска страна са бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски, при чието управление е подписан договорът за присъединяване, и Меглена Кунева – бивш министър по европейските въпроси и ръководител на преговорния екип на България.

В събитието участват представители на европейските институции, сред които председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Пътят към европейското семейство

България става официално член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г., заедно с Румъния. Така Съюзът се разширява до 27 държави членки.

Пътят към членството започва години по-рано. България подава официална кандидатура за присъединяване на 14 декември 1995 г., а преговорите с Европейския съюз започват през февруари 2000 г.

На 25 април 2005 г. в Люксембург е подписан договорът за присъединяване на България и Румъния. От българска страна документът е подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобургготски, външния министър Соломон Паси и министъра по европейските въпроси Меглена Кунева.

Присъединяването е резултат от продължителен процес на политически, икономически и институционални реформи след демократичните промени в страната през 1989 г.

Какво се промени за България за две десетилетия?

Членството в ЕС отвори пред България достъпа до единния европейски пазар, европейско финансиране и възможности за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали.

За българските граждани това означава повече възможности за работа, образование и професионална реализация в останалите държави членки. Хиляди студенти и млади специалисти се възползваха от програмите за обмен и обучение, а българският бизнес получи достъп до огромния европейски пазар.

Европейските средства допринесоха за изграждането и модернизирането на пътища, железопътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдителни системи и обществени пространства.

През тези 20 години България премина и през няколко важни етапа на по-дълбока европейска интеграция.

През 2024 г. страната се присъедини към Шенгенското пространство първоначално по въздух и море, а от 1 януари 2025 г. отпаднаха и проверките по вътрешните сухопътни граници.

От 1 януари 2026 г. България прие еврото и стана част от еврозоната – още една важна стъпка в европейската интеграция на страната.

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Предизвикателствата остават

Въпреки постигнатия напредък България продължава да се сблъсква със сериозни проблеми – корупция, неравенства, демографска криза, регионални различия и необходимост от по-ефективни институции и съдебна система.

Страната остава сред държавите с най-нисък БВП на човек от населението в Европейския съюз, макар през последните две десетилетия да се наблюдава значително икономическо сближаване със средноевропейските равнища.

В анализа си за 20-годишнината Европейският парламент отчита положителното влияние на европейската интеграция върху икономиката, жизнения стандарт и образователните възможности, но подчертава, че съществуват значителни социални и регионални различия.

Двадесет години след историческото присъединяване България вече е част от Шенген, еврозоната и единния европейски пазар. Предизвикателството пред страната е не просто да бъде част от европейското семейство, а да използва пълноценно възможностите на членството за по-висок жизнен стандарт, по-силна икономика и по-добро бъдеще за своите граждани.