Унгарският шофьор на тир с ремарке, който на 13 ноември причини на главен път Е-79 край Монтана катастрофа с един загинал и един ранен, беше освободен от Окръжния съд в Монтана под парична гаранция, въпреки искането на Окръжната прокуратура в Монтана за постоянно задържане под стража, съобщиха от съда.

Делото е образувано по искане на Окръжната прокуратура в Монтана за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на 52-годишния Ш. Ж.

Според материалите по делото на 13 ноември той е управлявал тир с ремарке с унгарска регистрация и по непредпазливост е причинил смъртта на 35-годишния И. Г. от Тополовград, който е с българско и турско гражданство. При инцидента е пострадал и 38-годишен турски гражданин. Двамата мъже са шофирали отделни микробуси, които били ударени последователно от ремаркето на камиона.

В съдебното заседание прокурорът е посочил, че деянието се отличава с висока степен на обществена опасност. Според обвинението шофьорът се е движел с превишена скорост, която е била в драстично несъответствие с усложнената пътна обстановка – нощна тъмнина и силен валеж от дъжд.

Защитата е оспорила искането за постоянен арест с аргумента, че Ш. Ж. признава вината си и ще съдейства за разкриването на обективната истина. Посочен е и адрес в България, на който обвиняемият може да бъде открит.

След като се запознал със събраните доказателства и изслушал страните по делото, съдът е преценил, че са налице две от трите законови предпоставки за задържане под стража. Магистратите са приели, че обвинението е за престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода, както и че има данни за съпричастността на обвиняемия към него.

Не е установена обаче третата предпоставка – реална опасност той да извърши друго престъпление или да се укрие. Поради това съдът е отказал да наложи най-тежката мярка за неотклонение и е освободил Ш. Ж. под парична гаранция. На обвиняемия е забранено да напуска пределите на България.

След катастрофата шофьорът е бил задържан за 24 часа с полицейска заповед, а впоследствие – за още 72 часа с постановление на прокуратурата. След съдебното заседание той е внесъл определената парична гаранция и е бил освободен.

Определението на Окръжния съд в Монтана подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред Апелативния съд в София в тридневен срок, уточниха от съда.