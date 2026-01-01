Най-голямото име на българската естрада Лили Иванова вдигна на крака публиката, която пя с нея най-големите ѝ хитове на концерта тази вечер в спортната зала "Дружба" в Хасково. Музикалното събитие бе част от националното турне на изпълнителката.

БТА

Залата бе с препълнен капацитет от близо 1300 места и, както и на миналия концерт на Лили Иванова в Хасково на 12 юни 2024 година, организаторите бяха поставили допълнителни столове пред сцената.

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"За мен Лили е кумир и такава ще си остане - единствена и неповторима. Израснала съм с нейната музика. Такава като нея сигурно след оттеглянето ѝ няма да има много години", каза Мария Кънева, която бе дошла от Харманли за концерта.

Той започна със "Счупено сърце" и "Малка част от мен" и продължи с обичани и познати хитове. Певицата представи и екипа си на сцената: музикантите от Li Orchestra - Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), Орлин Цветанов (цигулка), Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов-Чери (китари), Росен Ватев (ударни, перкусии), Христо Михалков (бас китара), както и трио „ЛаТиДа“ (беквокали).

Краят на всяко изпълнение бе приветстван с аплодисмети и ставане на крака. Залата пя "Свири щурче", "Детелини" и "Ветрове", като за последните два хита Лили Иванова бе върната на сцената със скандиране "Още, още" и "Лили, Лили".

До края на националното турне има още два концерта - на 18 ноември в Пазарджик и на 23 ноември в Ямбол.