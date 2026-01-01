Концертът на Лили Иванова изпълни до край Античния театър в Пловдив. Публиката посрещна българската певица с бурни ръкопляскания и ставане на крака.

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Събитието е част от последното голямо национално турне на певицата през 2026 г. с участието на Grand LI Orchestra. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров. В концерта участват музикантите от Li Orchestra - Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), Орлин Цветанов (цигулка), Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов-Чери (китари), Росен Ватев (ударни, перкусии), Христо Михалков (бас китара), както и трио "ЛаТиДа" (бек вокали).

Лили Иванова обяви последното си национално турне

В края на всяка песен звездата в българската естрада бе бурно аплодирана и изправяше публиката на крака. На два пъти с шумни ръкопляскания, викове „Още, още ..“ и „Лили, Лили….“, тя бе връщана на бис. „Пловдив си е Пловдив“, обърна се Лили Иванова към публиката. Кметът на града Костдаин Димиторов също уважи концерта ѝ под тепетата.

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Преди пет дни (на 2 септември) Лили Иванова пя на сцената пред храм-паметника „Александър Невски“ в столицата.

След Пловдив тазгодишното турне на Лили Иванова продължава на 10 септември в Плевен, на 20 октомври в Шумен, на 16 ноември в Хасково, на 18 ноември в Пазарджик и на 23 ноември в Ямбол.

През 2027 г. Лили Иванова ще има само пет концерта в четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас.

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