Легендата на българската музика Лили Иванова обяви в официалната си страница във фейсбук последно голямо национално турне през 2026 година и само пет ексклузивни концерта през 2027 г.

Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол.

На повечето от тези сцени Лили Иванова ще се качи за последен път.

Догодина, 2027 г., Лили Иванова ще изнесе 5 ексклузивни концерта в 4 града - София, Пловдив, Варна и Бургас.

През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.