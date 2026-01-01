Александра Начева се завърна на голямата европейска сцена с трето място в тройния скок. Българката зае третото място в Бирмингам с резултат от 14.40 метра. Така страната ни отново има медалистка в дисциплината след бронза на Тереза Маринова през 1998 г.

"Чувствам се прекрасно. Много по-добре, отколкото в последните 6-7 години. Всъщност това не ми е личен резултат, ако трябва да бъдем честни, защото е с по-силен вятър от допустимото, но е бронзов медал на европейско за мъже и жени, което беше моята цел и я постигнах. И това осмо място зимата беше просто една крачка към това, което чаках най-много лятото", обяви Начева.

До последния момент обаче българката не е била сигурна, че ще успее да запази мястото си сред призьорите. Ситуацията ѝ напомнила за предишни състезания, в които медалът се е решавал буквално в последния опит.

"Казах си, че получавам дежавю, това няма да ми стигне за медал, сега ще ме измести някоя в последния опит и пак ще трябва да скачам шести опит на кантар, но не стана", продължи тя.

Начева разкри, че най-доброто ѝ изпълнение за вечерта всъщност не е намерило място в официалните резултати заради малък фал.

"Този път късметът беше с мен и съм много щастлива, но всъщност петият опит, който направих, беше най-добър от цялото ми състезание и гоних резултат, който постигнах с него, но с много мъничък фал. Малшанс, но все пак съм много доволна от себе си", обясни бронзовата медалистка.

"Искам уникално много да благодаря с цялото ми сърце за подкрепата, за всичките съобщения, които съм получила в последните 48 часа. Подкрепата е огромна, благодаря ви от сърце. Благодаря на всички, които са били до мен не само сега, а в последните 6-7 години, защото те не бяха лесни. Не всяка година съм имала успехи, за които заслужавам тази подкрепа, но хората до мен не са спирали. И моят треньор не е спирал да вярва в нас, за което му благодаря. Въпреки че и двамата сме малко шантави характери, благодаря му и на него и на семейството му. На федерацията също. На много хора благодаря, но няма да ми стигне времето", завърши Начева.