Археолози откриха останки от римски храм в германския регион Таунус, включително добре запазени основи и фрагменти от статуи, изобразяващи древни божества, съобщи Heritage Daily.

Откритието е направено близо до римския форт Каперсбург, край Росбах фор дер Хьое в провинция Хесен, където археолози проучват обширно римско селище, разкрито след щети от буря, които отворили част от околната гора.

Това, което първоначално изглеждало като необичайно подреждане на камъни под горската почва, вече е идентифицирано като религиозна сграда от римския период.

Разкопките разкрили правоъгълна постройка с дължина около пет метра и по-малка централна камера, заобиколена от стени с дебелина приблизително 50 сантиметра. Окръжният археолог Кай Мюкенбергер, специалист по римския лимес, определил структурата като храм.

„Това е храм“, заяви той след огледа на останките.

Допълнителни доказателства за религиозната функция на сградата били открити под развалините, където археолозите намерили фрагменти от статуи.

Сред находките има ръка на божество, вероятно изобразяваща Марс, както и части от животински фигури и почти изцяло запазен торс на богиня.

Женската фигура е идентифицирана като Виктория, римската богиня на победата. Сред запазените детайли са крила, палмова клонка и лавров венец на победата.

Катарина Грисхабер от Държавния музей „Залбург“ определи откриването на изключително добре запазените основи като един от най-значимите моменти в разкопките.

„Бяхме истински развълнувани. Да откриеш толкова красиви римски стени е истински връх в работата ни“, каза тя.

Многобройните религиозни предмети може да отразяват начина, по който римляните са общували със своите богове чрез дарове. Вярващите често обещавали дарове в замяна на божествена помощ или ги поднасяли, след като смятали, че молбата им е била изпълнена.

Археолозите предполагат, че светилището може да е било храм с обходна галерия, съставен от централно свещено помещение, заобиколено от покрит проход.

Едната страна на централната камера изглежда е била отворена, вероятно затваряна с дървена врата или решетка, която не е оцеляла.

Храмът вероятно е съществувал през III век сл. Хр., когато близкият форт Каперсбург е бил част от римската гранична система в Германия.

Интересното е, че има данни светилището да е продължило да се използва и след напускането на района от римските войници. Непосредствено до храма е открито украшение от късната античност, което може да показва, че хората са продължили да посещават мястото и след края на военното присъствие.

В храмовата камера е намерен и оброчен камък с надпис на латиница, който в момента се изследва от специалисти.

Археолозите се надяват надписът да предостави нова информация за светилището и хората, които са се молели там. Възможно е той дори да разкрие древното име на римското селище край Каперсбург, което засега остава неизвестно.

Храмът е най-новото значимо откритие на място, където вече са открити останки от голямо римско селище.

Така щетите от буря в гората на Таунус неочаквано са отворили археологически прозорец към живота, вярванията и изчезването на римска гранична общност отпреди близо 1700 години.