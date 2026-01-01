Актьорът и влогър Стефан Попов – Чефо и любимата му Ванеса очакват бебе. Двамата споделиха щастливата новина с последователите си в социалните мрежи.

„Ново попълнение в отбора“ – така Чефо обяви радостната вест. Към публикацията двамата споделиха и тематична фотосесия.

Изпълнителят Robi и съпругата му очакват дете (СНИМКА)

Чефо и Ванеса се запознаха по време на участието си в романтичното риалити „Диви и красиви“.

Ванеса и Чефо продължиха връзката си и извън телевизионния формат.

Още по време на „Диви и красиви“ Чефо призна, че след 10 години се вижда като баща на три деца. А днес той и Ванеса са в очакване на най-специалната си среща – с тяхното малко бебе.